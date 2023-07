Pantelleria, battuta di pesca fortunata: catturati due calamari giganti

Catturarli non è stato facile ma l'impresa è riuscita. Due pescatori di Pantelleria hanno catturato due calamari giganti nel mare attorno all'isola. Gli esemplari pesano infatti 16,760 e 15,570 chili.

Per Davide Errera e Andrea Rizzo è stata una battuta di pesca fortunata. E su Facebook hanno mostrato le dimensioni del loro bottino. «Vi è mai capitato di vedere dei calamari così?», ha scritto Errera. E ha raccontato di averli catturati con un raffio da pesca.

Vedere calamari così grandi non capita certo tutti i giorni, anche perchè, come lo stesso pescatore ha spiegato, in genere si trovano nei fondali più alti. Probabilmente, in questo caso, i due esemplari hanno perso l'orientamento finendo a poca distanza dall'isola.