Pesca a mani nude a San Vito Lo Capo: la meraviglia dei turisti

Il mare di San Vito Lo Capo si conferma non solo un mare cristallino ma anche un mare molto pescoso. Oggi Aldo Fedele dell'imbarcazione Sole e Luna e Vincenzo Morana, comandante e proprietario di una delle due barche "Avventura escursioni" lo hanno confermato e per un paio d'ore sono diventati l'attrazione principale di una settantina di turisti che villeggiano in questa località marinara. Fedele e lo skipper infatti a bordo di due imbarcazioni che lo stesso Fedele utilizza per le escusioni con turisti e visitatori hanno dato uno spettacolo unico, hanno infatti pescato a mani nude un bel po' di salpe, pesce d'acqua salata appartenente alla stessa famiglia del sarago e del dentice, la famiglia delle Sparidae. È l'unica specie del genere Sarpa. Una pesca quasi miracolosa quella dei due uomini ma che ha attirato l'attenzione di quanti in quel momento si trovavano a bordo. Uno spettacolo unico condito solo dal mare, di un colore straordinario; dalla location, unica; dal sole e dalle risate di tutti. La pesca miracolosa a mani nude è andata avanti per qualche ora catalizzando l'attenzione di tutti.

San Vito Lo Capo si rivela meta turistica speciale, se al mare e alla sua pescosità si aggiungono anche la terra rossa, la spiaggia corallina che regala emozioni degne di un paesaggio caraibico e tanta buona cucina.