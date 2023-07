Il Pride sbarca anche alle Egadi: a Favignana sfila pure l'attrice Ester Pantano

L’attrice catanese Ester Pantano, coprotagonista della serie Makari, ha partecipato all’Egadi Pride a Favignana. Dopo Palermo anche sull’isola dell’arcipelago trapanese è approdato il Pride, alla sua seconda edizione. A inaugurare il programma di iniziative, il tradizionale corteo preceduto dal carro con i colori dell’arcobaleno e il grande striscione, che ha attraversato le principali vie del centro. Tanti i giovani presenti ma anche molte famiglie con bambini e passeggini al seguito, che hanno voluto manifestare in favore dei diritti della comunità Lgbtq+.

«Abbiamo dato pieno sostegno all’Egadi Pride – dice il sindaco Francesco Forgione – perché nelle nostre isole, come a Palermo, a Roma, a Milano e in tutta Europa e in tutto il mondo la battaglia contro ogni discriminazione per i diritti universali che vanno estesi a tutte e a tutti non può avere alcun limite». «Dobbiamo avere tutti gli stessi diritti, equità e non uguaglianza ognuno con le proprie identità - ha detto l’assessore comunale Monica Modica - il nostro valore aggiunto è proprio questo. Il Comune di Favignana è stato tra i primi nel 2011 ad approvare il registro delle unioni civili. Un percorso che questa comunità rivendica, con forza, e che intende proseguire».

Nel video parlano Francesco Forgione, sindaco di Favignana, Monica Modica, assessore comunale alla Cultura, Anna Patti, presidente del Comitato Egadi Pride, Viviana Giubilo, Gruppo Arcigay Trapani