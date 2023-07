L'ex rosa Belotti a San Vito Lo Capo con la moglie palermitana Giorgia Duro, selfie coi fan

Tempo d'estate tempo di vip in giro per il Trapanese. Non è passata inosservata in queste ore la presenza a San Vito Lo Capo di Andrea Belotti. Il "Gallo" della Roma, ex attaccante del Palermo e sposato con una palermitana, la trentenne Giorgia Duro (Miss Palermo 2010), si sta godendo le meritate vacanze nella località balneare sede del Cous Cous Fest.

Belotti, si è mostrato molto cordiale con chi ha chiesto di fare una foto insieme, anzi si è mostrato particolarmente felice. In particolare con Sergio Cardella, tifoso della "Maggica", che si è fatto una foto ricordo con l'attaccante giallorosso. Un momento davvero speciale per chi nel corso del campionato segue con affetto la Roma, ovvero la squadra del cuore.