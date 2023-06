Il direttore di Vanity Fair sceglie la Sicilia per le nozze: il «sì» con Andrea Destro a Pantelleria

Nozze siciliane per Simone Marchetti. Il direttore di Vanity Fair si è sposato con Andrea Destro figlio dell'ex sindaco di Padova. I due si conoscono da 18 anni e hanno deciso di sposarsi.

Le nozze, celebrate alla Tenuta Borgia a Pantelleria, sono state blindate e hanno visto la partecipazione di tanti vip del mondo della moda. Prima della festa si è svolta in Comune la cerimonia con rito civile, alla quale ha anche partecipato la mamma di Andrea, Giustina Destro, attuale presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata del Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare). I due sposi hanno scelto l’isola di Pantelleria cui sono molto legati entrambi.

Marchetti su Instagram ha postato alcune foto, porgendo anche ringraziamenti: "Grazie @pierpaolopiccioli per il tuo talento, per l’affetto, l’attenzione, l’ispirazione. Hai reso indimenticabili e pieni di bellezza dei momenti che non scorderemo mai".

Simone Marchetti ha anche descritto la cerimonia su Instagram: “Per arrivare al cerchio della cerimonia, abbiamo organizzato un breve tragitto sotto una pineta davanti al tramonto dove ogni ospite poteva trovare il racconto del suo primo bacio scritto su biglietti appesi ai rami degli alberi. Era come nella vita, raccogliere tutti i ricordi d’amore, quelli belli e anche quelli meno belli, quelli da non dimenticare e quelli dimenticati, per poi celebrare tutto questo amore accumulato negli anni come aghi di pino sotto i nostri piedi”.