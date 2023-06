Valerio Scanu sposa un siciliano: è un ingegnere di Castelvetrano

Valerio Scanu si sposa e il suo lui è siciliano. Si chiama Luigi Calcara, 32 anni, viene da Castelvetrano ed è laureato in Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma. Il cantante 33enne, già vincitore del Festival di Sanremo nel 2010 con il brano Per tutte le volte che..., si unirà civilmente al compagno il giorno del compleanno del padre, mancato nel 2020 per il Covid, il 7 settembre. Il rito sarà celebrato a Roma.

La proposta di matrimonio era stata fatta dal cantante lo scorso novembre nel più classico dei modi, in ginocchio e con l’astuccio dell’anello aperto in mano, al compleanno di Calcara.

La coppia si era conosciuta tre anni fa su Instagram, quando l’ingegnere aveva commentato una foto del cantante sui social. Il giorno stesso si erano conosciuti e da lì è cominciata la relazione.

Scelto il luogo del ricevimento (riservato, ma sempre a Roma). E i nomi dei testimoni: i fratelli di entrambi ( con le migliori amiche.