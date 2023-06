Erice, nonna Ada ha compiuto cent’anni

Una nuova centenaria ad Erice. A compiere quella che rimane un’impresa non comune è stata la signora Ada Giacobbi in Caccamo, nata a Belluno il 25 giugno 1923 e residente ad Erice dal 1960.

«Alla signora Ada Giacobbi, esempio di forza e volontà, e ai suoi familiari, porgo i più sinceri ed affettuosi auguri per questo prestigioso traguardo», ha detto il sindaco Daniela Toscano che, assieme all’assessore Gianni Mauro ha voluto portare gli omaggi dell’amministrazione comunale e dell’intera collettività ai festeggiamenti per il simbolico spegnimento delle candeline sulla torta dello straordinario compleanno. Con le persone più vicine all’ancora arzilla nonnina, che ha ricambiato gli auguri sfoggiando il suo miglior sorriso, presenti il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, e don Rosario La Puma, che fin dalla fondazione è stato per oltre 40 anni parroco della parrocchia San Michele Arcangelo ad Erice Casa-Santa, assiduamente frequentata dalla signora Ada Giacobbi.