Dal reparto di oncologia alla passerella: pazienti e medici sfilano contro il cancro alla Torre di Scopello

Modelle per una sera: dottoresse, volontarie, ma soprattutto le pazienti in cura per un tumore ginecologico ieri sera presso la Torre di Scopello si mettono in gioco e salgono in passerella per uno scopo benefico, con gli abiti dello stilista Martino Midali. Obiettivo: raccogliere fondi per la ricerca e per migliorare il percorso clinico assistenziale dell’Ospedale Civico di Palermo con servizi e attività rivolte alle pazienti del Day Hospital, a cura dell’associazione Loto Odv. Il “Fashion Show” è stato organizzato proprio da Loto Odv Sicilia insieme alla maison Martino Midali e reso possibile dalla collaborazione di numerosi partner del territorio

Trenta donne che sfilano insieme, in un potente gesto di sorellanza, di supporto reciproco e di coesione sociale negli spazi della Torre di Scopello: per la maggior parte sono pazienti oncologiche e con loro dottoresse, volontarie e donne appartenenti alla società civile, ognuna con la sua storia. E’ “la moda che cura” quella che è andata in scena ieri sera, domenica 25 giugno, a Scopello: un “Fashion Show” con le creazioni dello stilista Martino Midali, a sostegno di Loto Odv, associazione no profit che offre servizi alle donne colpite da tumori ginecologici, attiva presso l’Ospedale Civico di Palermo.

L’evento è stato presentato da Federica Raccuglia, direttrice di “Palermo Live”: nel corso della serata sono intervenute come testimonial l’attrice Adriana Tuzzeo e la giornalista Emilia Di Piazza; la musica è stata affidata a Erik Jerne Dj e Salvo Lo Vasco al sax.

I contributi raccolti nell'ambito della serata andranno a finanziare la ricerca contro i tumori ginecologici e i progetti dell’associazione Loto Odv, finalizzati ad alleggerire l’attesa e le cure delle pazienti del Day Hospital dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Civico di Palermo. Si vuole dare la possibilità alle donne che frequentano il reparto di sentirsi accolte e a proprio agio nell'ambito del percorso che stanno seguendo: l’idea è quella di accoglierle con tisane calde, musicoterapia, fasce e copricapi realizzati a mano da volontarie amanti del cucito e realizzare diverse attività informative e ricreative come già accade negli altri centri in cui è operativa l’associazione.

“Questa sfilata ha voluto essere soprattutto un messaggio di speranza, coraggio e fiducia per tutte le donne che convivono con la malattia e per quanti le affiancano in questa sfida per la vita. Durante le terapie diventa faticoso continuare a curare il proprio corpo, ma è estremamente importante farlo – spiega Genziana Internicola, vicepresidente Loto Odv Sicilia e amministratrice della Torre di Scopello - La nostra associazione è costituita da donne che hanno provato sulla loro pelle i segni della malattia e delle terapie: sanno che valorizzare il proprio aspetto fisico è parte della cura, anche quando questo sembra l’ultimo dei problemi. I colori e l’eleganza della moda sono un’affermazione efficace e contagiosa di vita, capace di sdoganare anche la paura per il dolore e di allentare i pregiudizi verso la malattia. Grazie all’insolito ‘cast’ di indossatrici per una sera, l’evento ha consentito di raccogliere fondi per sostenere progetti importanti a supporto di tutte le pazienti del Day Hospital dell’ospedale Civico di Palermo”.