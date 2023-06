Lutto nel mondo della musica, Marsala piange il pianista Gianfranco Parrinello

Maestro mio. Amico mio. Fratello mio. Vita mia. Sono tutti pieni di commozione i post su Facebook per l’ultimo saluto a Gianfranco Parrinello, musicista, pianista marsalese di 53 anni, molto conosciuto, amato e apprezzato. Il mondo della musica è a lutto. Ma Marsala tutta è a lutto. Una vita dedicata alla musica, Parrinello ha collaborato con tanti musicisti. Professionista serio, ha dedicato la sua arte anche ai giovani e alla loro formazione. Era ricoverato in terapia intensiva da parecchie settimane e le sue condizioni erano gravi.

Sui social, intenso il messaggio della figlia Chiara: “Ho perso l’amore della mia vita. Il mio cuore è con te, in paradiso. Anche se ti ho vissuto poco mi hai dato tutto quello che un padre è in grado di dare ai propri figli. Grazie per non avermi mai fatto mancare nulla, e per essere stato un padre esemplare. Non ci sarà giorno in cui io non penserò a te, oggi un pezzo di Chiara è morta ed è volata lì con te. Papà non ti dimenticare che noi ti ameremo per tutta la vita, e quando avrò bisogno di te so che basterà guardare il cielo, per sempre la tua piccola ara”.

Francesco Giammartino scrive: “Non riesco a darmi pace e a farmene una ragione, quella mattina ho visto la luce della musica accendersi nei tuoi occhi... Ciao Maestro, così come amavo chiamarti, vola ad insegnare agli angeli come si fa groove e proteggi tua moglie e le tue splendide figlie!”. Francesca Favata: “Continuerai a far musica come hai sempre fatto e da lassù sono certa che ti farai sentire. Ciao Gianfranco Parrinello grazie per tutto quello che hai sempre fatto, per i consigli, per le belle parole che hai sempre avuto per me. Mancherai tanto. Salutami mamma e papà”. Mariella Domingo, scrive: “Mi dispiace davvero tanto, Marsala ha perso un grande musicista ed una bella persona. Sorridente, allegro, un professionista di alto livello. Innamorato della musica e bravissimo nel trasmetterla a quanti ascoltavano. Riposa in pace Gianfranco Parrinello”. Commosso Salvo Vultaggio: “Ciao Amico mio ci conoscevamo da sempre eri un grande musicista, una gran persona per bene hai lasciato un vuoto immenso. Fai buon viaggio fratello mio come ci chiamavamo e suona tra gli angeli come sapevi fare tu. Ci dovevamo vedere per completare e ascoltare l’inedito che avevi scritto e musicato per figlia Soraya, sicuramente era bellissimo ma non lo sapremo mai. Ciao fratello mio. Riposa in Pace”.