Mazara del Vallo, Gran Galà della Croce Rossa per raccogliere fondi

Grande successo al Mahara Hotel a Mazara del Vallo per il 3° Gran Galà Charity Dinner 2023 in Sicilia. La serata organizzata dal comitato Croce Rossa di Mazara del Vallo ha aperto una «raccolta fondi» a sostegno del Comitato. La presidente e fondatrice della Croce Rossa di Mazara del Vallo, Mariella Quinci, ha fatto da padrona di casa insieme ai suoi volontari. Ad affiancare la presidente nel corso della serata è stata Laura Campione, presidente della Cri di Palermo.

Durante l’evento è stato proiettato un videomessaggio dell’attore Raoul Bova, volontario della Croce Rossa di Roma che non ha potuto partecipare per impegni di lavoro. «Sono onorata - dichiara Mariella Quinci - di rappresentare la Croce Rossa nella mia città. Sono davvero grata della presenza dei massimi vertici dell’associazione, il presidente nazionale della Croce Rossa italiana, Rosario Valastro e la vicepresidente nazionale, Debora Diodati, due persone di grande spessore umano. Valastro è stato il primo a credere in me e alla costituzione del nostro Comitato. La serata che ho dedicato a tutti i miei meravigliosi volontari - aggiunge la presidente - è frutto del lavoro di squadra del Comitato che continua a crescere nonostante le tante difficoltà. Impegno, perseveranza sono gli elementi che ci permettono di essere ancora oggi qui. Chiediamo agli imprenditori, alle persone più fortunate di sostenerci e di starci vicini. Ringrazio per la loro presenza, il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, il vicesindaco Vito Billardello, il comandante della capitaneria di porto Enrico Arena e il commissario provinciale di Forza Italia Toni Scilla. Un grande ringraziamento va inoltre – continua - al mio Consiglio Direttivo, ai Delegati, Referenti e Volontari. E ancora alla presidente del comitato di Palermo Laura Campione, al presidente del Comitato di Catania Stefano Principato, al presidente del Comitato di Caltanissetta Nicolò Piave, al Direttore del Comitato di Palermo Fabio D’Agostino che ci hanno sempre sostenuto negli anni».

La serata ha visto la partecipazione dell’attore Paride Benassai e del musicista Marcello Mandreucci.

Molto gradita la presenza della cantante Katy Maiorana, tra le voci più belle nel panorama siciliano. Nel corso del Gran Galà sono state consegnate diverse targhe di riconoscimento. Un momento è stato dedicato alla donazione degli organi in quanto la Croce Rossa si è occupata del Trasporto Organi.

Nell’ambito del delicato tema, è stato assegnato un particolare riconoscimento a Lidia Golesano e Antonello Cappello che hanno portato la loro testimonianza, raccontando del trapianto di cornee ricevuto dalla loro figlia. A consegnare la targa il presidente Valastro.