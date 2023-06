Mazara, all'altare con i due padri una delle "sorelle per sempre": furono scambiate in culla 25 anni fa

Potrebbe essere un nuovo lieto fine del film Sorelle per sempre, il matrimonio di Caterina Alagna, una delle due bambine scambiate in culla nel 1998 a Mazara del Vallo. Ad accompagnare la 25enne all'altare della cattedrale di San Salvatore di Mazara, il 17 giugno scorso, sono stati i due padri, quello biologico e quello che l'ha cresciuta fino alla clamorosa scoperta. Francesco e Francesco, seguiti dalle due mamme, Marinella e Gisella.

La storia vera, che è stata romanzata e raccontata nel film di Andrea Porporati "Sorelle per sempre", ha visto protagoniste Caterina Alagna e Melissa Foderà. Fu un'insegnante della scuola dell'infanzia delle due ragazze a far scoprire l'errore, portando una delle due bimbe dalla madre che più le somigliava: da lì partì quel dubbio che fece scoprire, dopo una serie di indagini, un assurdo scambio in culla che rischiava di distruggere le vite delle due ragazze e delle loro famiglie. Dopo un breve e logico periodo di sofferenza, i due nuclei familiari sono riusciti a gestire l'inaspettata situazione e le due giovani sono diventate inseparabili. Anche i genitori delle due ragazze hanno alla fine accettato la situazione, diventando di fatto una famiglia allargata.