Le 21 località marittime più belle d'Italia, le Cinque Vele anche a due siciliane

Due località marine in Sicilia hanno ottenuto le prestigiose Cinque Vele, il riconoscimento giunto alla ventitreesima edizione che premia i mari più belli. Santa Marina Salina, alle Eolie, e l'isola di Pantelleria hanno conquistato l'inserimento alla guida Blu delle migliori località costiere di mare e di lago di Legambiente e Touring Club Italiano, distribuite in 7 regioni.

La Sardegna è risultata la regione più premiata con ben 7 località, seguono la Toscana con 4, la Puglia e la Campania entrambe con 3 località e la Sicilia con 2. Chiudono la classifica, la Basilicata e la Calabria, new entry di quest’anno, che raggiunge la vetta con Tropea.

Nello specifico, in Sardegna si posiziona al primo posto (anche della classifica generale) Baunei, località che da tempo ha adottato la strategia del “numero chiuso”, denominato in maniera meno “elitaria” con l’espressione “numero comodo”, ad esprimere un limite di capienza che permetta la giusta convivenza tra l’ambiente ed i fruitori dello stesso. Tra le altre località sarde premiate con le Cinque Vele si trovano Domus de Maria, nel sud dell’isola, Bosa e Cabras con l’Area Marina Protetta della Penisola del Sinis e l’Isola di Mal di Ventre, nella costa di nord ovest e ancora Posada, Budoni e Santa Teresa di Gallura nel tratto di litorale nord orientale.

In Toscana le Cinque Vele sventolano fra le province di Grosseto e Livorno e, in particolare, sull’Isola di Capraia e, più a sud, nei Comuni maremmani di Castiglione della Pescaia, dell’isola del Giglio e di Capalbio. Per quanto riguarda la Puglia, accanto alla conquista del podio da parte di Nardò (seconda in classifica generale) e alla conferma di Porto Cesareo, entrambe nell’Alto Salento Jonico, fa notizia la new entry di Vieste nel Gargano, premiata per la prima volta. In Campania, lungo la costa cilentana, le Cinque Vele sventolano a Pollica-Acciaroli-Pioppi, terza in classifica generale, a San Giovanni a Piro e a San Mauro Cilento. Poco più a sud, in Basilicata, si conferma a Cinque Vele anche il comune di Maratea mentre in Sicilia, come detto, il vessillo più ambito sventola su due comuni isolani, quelli di Pantelleria e di Santa Marina Salina.