Marsala, è morta Adalisa Podestà: pittrice impegnata nel sociale

Marsala perde una donna molto impegnata nel sociale. E' morta all'età di 83 anni nella cittadina trapanese, che l'aveva adottata come concittadina nonostante fosse nata a Genova, Adalisa Podestà, moglie di Pino Nilo presidente dell'Anpi Marsala e per alcuni anni anche segretario del circolo dei Ds. L'83enne era anche una brava pittrice.

“Il circolo del Partito democratico di Marsala si stringe attorno al dolore di Pino Nilo, presidente della sezione Anpi di Marsala, per la scomparsa della moglie Adalisa Podestà - si legge nella pagina ufficiale facebook del gruppo politico -. La ricordiamo come una donna altruista, di grande bontà d’animo, sempre in prima linea nelle battaglie sui diritti e nell’offrire la propria disponibilità verso i più deboli. La nostra vicinanza a Pino e alle figlie Sarah e Elviana, in questa prova della vita così difficile da superare. Sentite condoglianze”.

I funerali di Adalisa Podestà si terranno lunedì 22 maggio alle 15.30 presso la chiesa Maria Santissima Addolorata di Marsala.

"In tanti state dimostrando un grande affetto nei confronti della mia roccia - scrive la figlia Sarah sui social - ed è per questo che, nonostante il momento, ho deciso di scrivere queste righe...perché so che a lei farà piacere rivedervi. Grazie a tutti di vero cuore".

"Un'altro angelo è volato via - scrive Sebastiano Grasso, dell'associazione Arcobaleno di Marsala -. Sei stata una grande guerriera, una grande antifascista e soprattutto sei stata una grande sostenitrice della nostra associazione".

