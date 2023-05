Addio a Paolo Maggio: ideó il servizio trenini al parco di Selinunte

Chi ha visitato il parco di Selinunte, in provincia di Trapani, e ha utilizzato il servizio trenini per spostarsi al suo interno, avrà di certo avuto modo di conoscere Paolo Maggio, 69enne di Selinunte morto ieri a causa di un male incurabile.

Maggio era tornato in Sicilia nel 2003. Era andato via a 17 anni per cercare lavoro. Ad Abbiate Grasso, in Lombardia, aveva trovato l'occupazione e l'amore. Ma il richiamo della sua terra era forte. 20 anni fa il trasferimento con la moglie e i figli nella sua terra natale e la brillante idea di creare il servizio turistico ecotour all'interno del parco di Selinunte che lo ha reso popolare anche grazie alla simpatia e alla professionalità che lo distinguevano.

Ieri il decesso, avvenuto a causa di un male incurabile. Paolo Amato è morto alla clinica Maddalena di Palermo dove era ricoverato da giorni.

"Una bellissima persona e un carissimo cugino - scrive su facebook Vitagiovanna La Barbera -. Vivrai nel cuore di tutti noi che ti abbiamo conosciuto".

Vincenzo Maggio: "Persona seria e rispettosa, un abbraccio a tutta la famiglia. Sono dispiaciuto per la sua mancanza".

I funerali di Paolo Maggio saranno celebrati oggi alle 15.30 presso la chiesa di Marinella di Selinunte.

