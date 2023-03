Dopo tre anni torna a Blufi “U manciari a San Giuseppe”, la tradizione che si rinnova

Blufi Prepara la Festa di San Giuseppe. Finalmente dopo tre anni di sosta, le varie realtà associative blufesi e tutta la comunità , si è nuovamente organizzata per dar vita a “U manciari a San Giuseppe”, una tradizione popolare che si è ripetuta per parecchi anni.

Il tutto si svolgerà nel locale del centro sociale del Comune, dove sarà realizzato l'altare di San Giuseppe, con forme dei "panuzzi"che richiamano parti del corpo di San Giuseppe, come la mano, la barba, il bastone, e gli strumenti di lavoro del Santo .

Durante il pranzo tutti i commensali vengono invitati a gridare "Viva u Patriarca e San Giuseppe". Alle ore 12,30 ci sarà la preghiera del sacro manto a San Giuseppe e benedizione delle Tavolate “U Mangiari a San Giuseppe”.

