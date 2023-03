Nasce l'associazione dei paesaggi rurali, il Parco di Pantelleria è fra i fondatori

Il Parco nazionale di Pantelleria è tra i soci fondatori della neonata associazione dei Paesaggi rurali di interesse storico (Pris) costituitasi ad Arezzo e costituita da 25 luoghi italiani che comprendono realtà costiere e montane, iscritte al «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» del Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). Il nuovo organismo, spiega una nota del Parco di Pantelleria, opererà «per il mantenimento, la tutela e la promozione del patrimonio agricolo di tipo tradizionale partendo dal riconoscimento dell’opera dei custodi quali protagonisti dei territori: gli agricoltori».

L’associazione Pris «lavorerà in una prospettiva di una tradizione territoriale identitaria che può guidare la transizione glocale sostenibile a livello ambientale, economico e sociale. I 25 paesaggi storici, che ne fanno parte, rappresentano altrettanti esempi di agricoltura sostenibile e di testimonianza dell’interrelazione armonica tra uomo e natura basata sulla reciprocità capace di farsi motore di sviluppo dell’economia locale». A rappresentare Pantelleria è stata la direttrice del Parco, Sonia Anelli, che ha apposto la firma sul documento che ufficializza un percorso nato un anno fa e voluto da tutti i paesaggi rurali italiani che portano avanti tecniche di agricoltura eroica secondo tradizione. Sonia Anelli definisce la neonata associazione «un forte punto di incontro e aggregazione fra tante piccole importanti realtà che, come Pantelleria, sono conservatrici di un patrimonio unico di tecniche di coltivazione della terra in situazioni estreme; ma soprattutto consente di rendere più forte tutte le esigenze e le richieste al cospetto delle istituzioni nazionali, per promuovere azioni condivise e valorizzare il lavoro degli agricoltori».

