Da Alcamo a Palermo per pregare per Biagio Conte: una messa per il missionario

Prosegue la veglia per fratello Biagio. Questa mattina, alla Cittadella del povero, la Missione ha accolto novanta fedeli provenienti dalle parrocchie di San’Anna e San Francesco di Paola di Alcamo, guidati da don Mario Bonura: adulti, bambini e famiglie sono giunti in via dei Decollati per visitare la famosa oasi di amore e carità e per assistere, successivamente, alla messa celebrata da più sacerdoti, tra cui padre Pino Vitrano, sacerdote della Missione, lo stesso Mario Bonura e padre Sergio.

La visita ha rappresentato una importantissima occasione per conoscere il missionario laico e per far toccare con mano ai più piccoli i luoghi e i fatti di cui fino ad ora avevano soltanto sentito parlare nei racconti di chi, più grande, ha loro spiegato e descritto più volte. Con loro, presenti i tanti amici e collaboratori di Biagio che, chi più chi meno, da oltre trent’anni sono sempre stati al suo fianco. Adesso più che mai.

Circa centosettanta le persone raccolte in preghiera durante la messa, celebrata, come sempre, proprio accanto la stanza in cui Biagio lotta contro la malattia che lo attanaglia: dopo, in silenzio, i fedeli e gli amici del missionario si sono messi in fila dietro la sua porta, in attesa di poter entrare a stringergli la mano e sussurrargli all’orecchio una parola di conforto. I momenti di preghiera e raccoglimento proseguiranno nel pomeriggio e nella giornata di domani: alle 18 di oggi pomeriggio e alle 17 di domani i fedeli portando riunirsi in preghiera recitando un rosario. A seguire, sarà la volta della messa nella chiesa della Cittadella, la Casa di preghiera di tutti i popoli, dove nel 2018 Papa Francesco aveva p

