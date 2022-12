Il rosa colora le saline di Trapani: i fenicotteri affollano le vasche e i canali della Riserva

Il rosa colora le saline di Trapani. Il numero dei fenicotteri che affollano le vasche ed i canali della Riserva gestita dal Wwf aumenta sempre più.

Gli operatori dell’area protetta, assieme agli ornitologi, nel corso dell’ultimo censimento, effettuato in occasione del Feni Day, hanno contato 1.272 esemplari, quasi 200 in più rispetto allo scorso anno. L’area presa in esame va dal Ronciglio, nei pressi del porto di Trapani, fino a punta dell’alga a Marsala. Sono stati avvistati anche decine di fenicotteri giovani, riconoscibili dal piumaggio grigio, quindi nati quest’anno.

«I dati acquisiti – ha spiegato il direttore della Riserva delle Saline di Trapani e Paceco Silvana Piacentino - dimostrano gli effetti della tutela e l’importanza di continuare ad applicare le rigorose misure di conservazione per garantire un buono stato dell’habitat e delle specie che frequentano il sito. Testimonianza concreta di come sia possibile recuperare un’area dove in un passato non troppo lontano si potevano contare solamente pochissime decine di fenicotteri».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE