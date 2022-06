Dallo Stagnone ad Erice, la provincia di Trapani nella foto della Cristoforetti dallo spazio

Sta facendo impazzire il web l'immagine che arriva dallo spazio e che mostra la provincia di Trapani come mai si era vista.

Lo scatto è stato realizzato l'8 giugno scorso, dall'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che da aprile si trova a bordo della stazione spaziale internazionale.

Dalla foto è visibile il capoluogo trapanese e il suo porto, le saline, Erice, ed ancora la vicina Marsala, lo Stagnone, Mozia e l'Isola Lunga e poi l'aeroporto di Birgi e l'arcipelago delle Egadi: con Favignana e Levanzo.

Samantha Cristoforetti dalla Stazione spaziale internazionale (Iss), come scrive sui social e Instagram, tra i molteplici impegni nel corso delle sue giornate a bordo della Stazione Spaziale, non perde mai di vista la Terra che racconta a modo suo attraverso le foto.

L’astronauta dell’Esa (Agenzia spaziale europea) è partita per la Iss dalla Florida, lo scorso 27 aprile e ci resterà fino a metà settembre.

