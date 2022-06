Trapani, ad 81 anni quinta laurea per l’archeologo Francesco Torre

Nel maggio del 2017 quando ha conseguito la quarta laurea ha detto che avrebbe studiato per la quinta. Ed ora Francesco Torre, presidente del Consorzio Universitario di Trapani, pensa già alla sesta. «Sarà in Medicina», annuncia. Con i suoi 81 anni è stato lo studente più anziano dell’Unipegaso. Ieri la proclamazione on line. Geologia, Biologia, Scienze Naturali, Scienze Turistiche e Scienze motorie. Una “collezione” iniziata nel 1965. La prima laurea è stata in presenza; la quinta, 57 anni dopo, con le nuove tecnologie digitali, on line, sottolinea . Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacomo Di Girolamo

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE