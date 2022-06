Angela Taormina ha spento 100 candeline: grande festa a San Vito Lo Capo

Auguri ad Angela Taormina, nata a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani che ha compiuto 100 anni. Nata nel 1922, alla nuova centenaria sono giunti gli auguri dell’Amministrazione comunale.

In una clima di gioia e serenità sono stati festeggiati i cento anni della signorina Angela. Il sindaco si è recato a casa della famiglia della concittadina per porgerle i più affettuosi auguri a nome di tutta l’amministrazione comunale per il traguardo del secolo di vita e per consegnarle una targa ricordo e un mazzo di fiori.

Lucida e arzilla, la signorina Taormina ha ricordato il periodo in cui si recava “o munti”, quando Erice si chiamava monte San Giuliano ed era la città capoluogo dell’Agro Ericino, prima della separazione dei Comuni.

“Festeggiare un centenario - ha detto il primo cittadino di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino - è sempre un avvenimento importante che rafforza il senso di Comunità”.

