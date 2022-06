Il trapanese Messina in corsa per la terza vicepresidenza internazionale Lions

Domenico Messina, 67 anni, medico trapanese, direttore del reparto di Anatomia patologica e Citodiagnostica dell’ospedale di Trapani, già dal 1984 al 1988 vicepresidente della Provincia regionale di Trapani, è stato votato a Ferrara, al Congresso nazionale dei Lions, quale candidato italiano alla carica di Terzo vicepresidente internazionale di Lions Club International.

Domenico Messina ha prevalso su altri due candidati ed ora con il supporto di tutti i lions italiani e di tanti amici lions di altri paesi, cercherà nei prossimi tre anni, con il suo entusiasmo, la sua passione e la sua visione umanistica, di convincere tutti i lions del mondo a votarlo quale terzo vice presidente Internazionale. L’associazione Lions Club International, fondata nel 1917 a Chicago, per numero di soci e per presenza in paesi e aree geografiche è la più estesa e più numerosa Associazione di servizio volontario umanitario oggi nel mondo, con i suoi oltre 1.400.000 soci in oltre 200 paesi.

Nella storia di Lions Club International, l’Italia, sino ad ora, è riuscita ad esprimere un solo presidente internazionale, il neurologo Giuseppe Grimaldi. Domenico Messina, socio del Lions Club Trapani dal 1986, Governatore dei Lions Siciliani nel 2003-2004, direttore internazionale nel 2010-2011, è stato anche per nove anni il rappresentante dei Lions presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per il lion Club di Trapani, per la città di Trapani, ma anche per tutta la Sicilia, questo prestigioso risultato del dottor Messina rappresenta certamente un grande motivo di orgoglio.

