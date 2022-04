Applausi in tv per il ballerino mazarese Amir Boubaker, show a “Guess my Age”

Si prende il palco e dopo anche gli applausi. Il ballerino mazarese Amir Boubaker, 25 anni, è tornato sul piccolo schermo e questa volta lo ha fatto nella nuova puntata di "Guess my Age", trasmissione di TV8 condotta da Max Giusti.

Amir ha partecipato in veste di ospite misterioso, conquistando i concorrenti grazie alle sue doti spiccate nella break dance.

Amir si era già fatto conoscere in tv grazie ad apparizioni in alcune trasmissioni tra cui “Amici di Maria De Filippi” e “Ballando on the Road”. Ma il suo nome ha fatto il giro del web anche per un altro episodio che risale all'estate del 2018 quando salvò la vita a una quattordicenne di Partanna che rischiava di annegare in un parco acquatico.

