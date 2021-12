Alcamo, i volontari della Croce Rossa distribuiscono generi alimentari agli indigenti

I volontari di Croce Rossa Italiana Comitato di Alcamo, in questo periodo dedicato al Natale, hanno intensificato le loro attività e sono impegnati a 360° nella solidarietà. Tra queste, la raccolta, lo smistamento e la consegna dei generi di prima necessità ai cittadini alcamesi più indigenti, attività che vede impegnati giornalmente tantissimi Volontari. Da un lato la distribuzione di generi alimentari assegnati dal fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) con una certificazione ISEE non superiore ai 6000 €, dall’altro la fornitura di beni di prima necessità e per l’igiene personale raccolti grazie alla generosità dei cittadini e la disponibilità dei supermercati “Decò” e “Conad Super Store” di Alcamo.

I Volontari della Croce Rossa Italiana stanno già distribuendo gli aiuti del “Banco Alimentare” a 79 nuclei familiari per un totale di 256 persone residenti ad Alcamo. In contemporanea altre squadre di Volontari stanno distribuendo a centinaia di altre persone indigenti, ma con una certificazione ISEE superiore ai 6.000€, i “sacchetti di comitato” contenenti le donazioni effettuate dalle persone di buona volontà nell’ambito dell’attività Carrello Solidale”.

“La crisi economica e sociale dell’attuale pandemia - dichiara il Presidente Fabio Ferrara - ha creato e continua a creare notevoli disagi agli alcamesi, soprattutto dal punto di vista economico. Sono infatti alcune centinaia i nuclei familiari, e il numero purtroppo sembra destinato ad aumentare, che con i fondi FEAD e con il “carrello solidale” stanno ricevendo importanti aiuti da parte nostra. Siamo pronti ad intervenire quando serve - conclude Ferrara - in modo da poter far trascorrere un Natale più sereno a coloro i quali si trovano in difficoltà”.

