Trapani, parrucche in dono alle donne che lottano contro il cancro

Una parrucca in dono ad ogni donna che sta combattendo la sua battaglia contro il cancro. Un gesto per dire alla donna di non rinunciare alla sua femminilità, a restare se stesse. Prende il via a Trapani il progetto #Bucaneve, annunciato a settembre, nato dal protocollo d'intesa fra la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e la Aldo Coppola by Nino Grammatico.

Questo progetto si pone l'obiettivo di offrire un aiuto concreto alle donne affette da alopecia causata dalla chemioterapia, donando in comodato d'uso gratuito una parrucca, con il solo vincolo di restituirla al termine dell'utilizzo. Una vera catena di solidarietà attraverso la quale le parrucche, vengono messe a disposizione di altre donne che ne hanno bisogno ma che per motivi economici non possono permettersele.

Il progetto si chiama «Bucaneve», perché è «un invito a rinascere nella fredda stagione come il bucaneve, fiore capace di compiere il miracolo di fiorire in inverno e che nella simbologia dei fiori è simbolo di speranza, di consolazione e che segna il passaggio dal dolore ad un nuovo inizio».

Saranno messe a disposizione 6 parrucche di alta qualità e una consulenza gratuita a ogni donna per aiutarla a scegliere la parrucca più adatta alla propria immagine.

L’avviso e il relativo modulo sono scaricabili dalla Pagina Facebook della Lilt Trapani, dalla Pagina Facebook Aldo Coppola By Nino Grammatico e dal sito www.lilttrapani.com.

