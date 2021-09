Un tuffo nel Medioevo, torna la festa FedEricina

Prenderà il via domani la settima edizione della Festa FedEricina, la manifestazione rievocativa dell’arrivo di Re Federico III di Sicilia e della moglie Eleonora D’Angiò, a Erice. La manifestazione si svolgerà in tre giornate e continuerà fino a domenica con un programma ricco di eventi alle Torri del Balio e per le vie della cittadina medievale.

Alle Torri del Balio ogni giorno, si svolgerà il tipico villaggio medievale con i mercanti, gli artigiani, i cavalieri, i popolani, i suoni, gli odori ed i sapori dell'epoca, l’accampamento con gli sport medievali, spettacoli. Sarà coinvolta l'intera Erice, con sfilate itineranti che da Porta Trapani arriveranno fino alle Torri del Balio con musici, sbandieratori, e le strade addobbate con bandiere dai colori del regno di Trinacria. Tra le vie, ci saranno i musici e sbandieratori “Real Trinacria” Trapani-Erice, i tamburini trapanesi “Trinacria” e i tamburi “Sicularagonensia” di Randazzo.

Quest’anno saranno presenti due gruppi di artisti importanti: “I Diavoli Rossi”, che arrivano dalla provincia di Chieti e la “Compagnia del Gufo” della provincia di Siracusa, che hanno girato l’Europa portando la tradizione storica siciliana. A questi gruppi si aggiungono i “Cavalieri delle Torri Neri” e “Laberna” di Enna.

Tante le novità per l’edizione 2021: sabato 25, a partire dalle 21.30, la Notte medievale nel teatro dei giardini delle Torri del Balio. Sarà una notte di spettacoli con acrobati, sbandieratori, artisti del fuoco, musici e racconti medievali.

Lungo le vie e i cortili di Erice per tutta la durata della manifestazione sarà allestita una suggestiva mostra di abiti medievali riprodotti fedelmente dall’artista Ignazio Rondone del gruppo “Conte Cutelli” di Valledolmo.

Nel pomeriggio della domenica 26, alle 18.30, il corteo storico giungerà davanti al Real Duomo di Erice con Re Federico III di Trinacria e consorte, le guardie e i cavalieri, i nobili e i popolani di Erice che renderanno omaggio alla Vergine Maria, celeste patrona degli ericini.

Per partecipare agli eventi è previsto l’obbligo del green pass. L'accesso a tutti gli eventi sarà consentito solo alle persone in possesso di certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione o certificazione di avvenuta guarigione da Covid-19 o certificazione attestante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus effettuato da non oltre 48h. L’ingresso al Villaggio Medievale e agli spettacoli sarà gratuito, ma contingentato, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

© Riproduzione riservata