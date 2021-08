Trapani, ex compagni si rivedono a cinquant’anni dalla maturità

Cinquant’anni, ma sembra ieri. Mezzo secolo fa tagliavano il traguardo della maturità al Liceo Ginnasio «Leonardo Ximenes» di Trapani ma in questi anni si sono tenuti quasi costantemente in contatto, anche approfittando delle nuove tecnologie quali whatsApp. È stato quindi naturale, per loro, prima che l’estate finisse e quelli che sono andati a lavorare fuori Sicilia tornassero alla base, organizzare una cena all’ insegna, oltre che dei ricordi scolastici, dell’amicizia nata e cresciuta tra i banchi del Liceo e cementificatasi nel tempo. Presenti “in spirito” Antonio.

Genco, Nuccio Gentilino, Matteo Gervasi e Rino Rampulla, impossibilitati, e dispiaciuti, per motivi personali, ad essere presenti, durante la serata Nello Accolla, Franco Angelo, Roberto Barbera, Andrea Caccamo, Gaspare Canino, Carlo Cetino, Vito Damiano, Tommaso Grammatico, Peppe Mirto, Peppe Morfino, Salvatore Morselli, Paolo Perricone, Gaspare Piacentino, Vincenzo Scavuzzo hanno rievocato i momenti più belli della loro esperienza scolastica ma anche ricordato chi non c’è più ma che è presente nei loro pensieri. L'articolo dal Giornale di Sicilia in edicola