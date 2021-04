Morto a 89 anni Francesco Colicchia, il re delle granite di Trapani

Con lui se ne va un pezzo di storia della città di Trapani. È morto a 89 anni, Francesco Colicchia, per l’ aggravamento di una malattia che sta affliggendo l’umanità intera. Così si è spento il “re delle granite”. In via delle Arti, nel cuore della città, la sua storica pasticceria, dove Francesco ha dato continuità ad una tradizione familiare nata nel lontano 1885.

La sua bottega ha deliziato i palati dei trapanesi ma soprattutto di tanti turisti. Un punto di riferimento del territorio, un luogo famoso in tutto il globo dove fermarsi, in maniera quasi obbligatoria, per gustare la bontà paradisiaca delle granite artigianali, realizzate ancora alla vecchia maniera, con ingredienti diligentemente stagionali, grazie alla bravura delle mani e alla volontà di chi ama questo lavoro.

Tanti i sapori da non perdere come le cremose granite di limone, mandorla, pistacchio, cioccolato, caffè, gelsomino, accompagnate da una classica brioche oppure da un biscotto ericino o con uno all’anice. Gusti particolari e unici, colmi di naturalezza e frutto di una speciale lavorazione come la granita alla mandorla o quella al caffè che richiede una lunga preparazione.

