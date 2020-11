A Mazara nasce "Casa Betania", uno spazio per i padri separati in difficoltà

Uno spazio che accoglie i padri separati per trascorrere del tempo con i loro figli. Si chiama "Casa Betania" e verrà inaugurata domani alle 11 a Mazara del Vallo, in via Ippolito D'Ippolito, 77.

L'immobile, donato da un benefattore alla Diocesi, e' stato allestito dalla Caritas diocesana, grazie ai fondi dell'8x1000, come luogo dove possono vivere, contemporaneamente, un massimo di 4 persone, in un ambiente accogliente e familiare e dove i papa' potranno vivere momenti di incontro con i figli. Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno il vescovo monsignor Domenico Mogavero, il direttore della Caritas Girolamo Errante Parrino, il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci e il presidente della "Fondazione San Vito Onlus" Vito Puccio.

