Lotto, ad Alcamo vinti 150 mila euro: a Taranto presi 500 mila euro

Sono stati dei numeri “classici” a regalare le vincite più alte nell’ultimo concorso del Lotto. L’uscita, su Palermo, dei numeri 17 e 90 ha permesso alla ruota siciliana di distribuire oltre il 34% di tutte le vincite centrate nell’ultima estrazione.

Da notare che nella Smorfia il 17 è abbinato alla “sfortuna”, mentre il 90 oltre alla “paura” rappresenta la “fortuna”. Particolare quello che è successo ad Alcamo, cittadina in provincia di Trapani. Nel centro siciliano sono state infatti ottenute, attraverso tre giocate identiche sui numeri 9-17-19-30-90 sulla ruota di Palermo, tre vincite di quaterna per un totale di quasi 150mila euro. Da segnalare che sulle tre giocate suddette sono stati puntati in totale 10 euro. Ma oltre alla Sicilia c’è anche la Puglia che festeggia. A Taranto è stata infatti ottenuta, nell’ultima estrazione, la più alta vincita dell’anno al 10eLotto. Con una giocata di appena 4 euro, un fortunato appassionato tarantino si è infatti portato a casa una vincita da 500mila euro.

