Lo spettacolo delle meduse giganti nel Trapanese, l'esperto: "Belle e poco pericolose"

Meduse giganti hanno invaso i mari trapanesi. Da Marsala a Mazara del Vallo, compresi Tre Fontane e Triscina di Selinunte, i bagnanti hanno avvistato la medusa rizostoma pulmo meglio conosciuta come Polmone di mare. Dai colori iridescenti di un blu intenso, l'esemplare di grosse dimensioni e visibile sia in profondità che a pelo d'acqua, preoccupa per i suoi tentacoli.

Ma come spiega Franco Andaloro, biologo e dirigente di ricerca del Centro interdipartimentale siciliano dell’Istituto nazionale di Biologia, ecologia e biotecnologie marine Anton Dorhn di Napoli, intervistato da Max Firreri sul Giornale di Sicilia di oggi, la medusa è praticamente innocua. "Solo i tentacoli possono provocare, dopo un lungo contatto, una lieve dermatite". Ma evitarla è facile perché è " molto meno mobile di altre meduse e prevalentemente sta in superficie".

Il Polmone di mare è la medusa più grande del Mediterraneo e sulle coste sud occidentali della Sicilia, tra luglio e agosto, se ne sono contate a centinaia spesso però pescate e uccise dai bagnanti.

