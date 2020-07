Torna a Trapani Stragusto, l'evento che celebra il cibo da strada e della tradizione

Torna a Trapani “Stragusto” che celebra con la dodicesima edizione il cibo da strada e della tradizione. Si terrà in versione “smart” il 24, 25 e 26 luglio. Sarà un'edizione “diffusa” che coinvolge i ristoranti del centro storico della città.

Il Festival del cibo da strada e dei mercati avrà una formula particolare, nel pieno rispetto delle misure di contenimento del Covid19 e a sostegno dei ristoratori del territorio. Quest'anno, infatti, Stragusto si sposta da Piazza Mercato del Pesce direttamente all'interno dei ristoranti aderenti che proporranno pietanze da asporto create per l'occasione ed ispirate allo street-food nazionale e internazionale e alle varie tradizioni popolari. I visitatori, dunque, potranno creare un personale itinerario, una sorta di “caccia al tesoro” gastronomica per le vie del centro storico della città, facendo tappa presso i ristoranti aderenti.

Tante le specialità a tema proposte dagli chef locali e da diversi ospiti speciali: non mancheranno le tipicità trapanesi, palermitane, palestinesi, tunisine e fiorentine. Le pietanze proposte potranno anche essere consegnate direttamente a domicilio con la formula “Delivery” (solo per la città di Trapani).

Vi sarà, inoltre, la possibilità di assaporare i vini del territorio con uno speciale angolo wine tasting curato da sommelier e assaggiatori professionisti. E poi tante altre iniziative collaterali, come visite guidate in bici ed escursioni al tramonto alle saline, arricchiranno la manifestazione, aumentando l'offerta turistica e di intrattenimento. Una formula semplice ed economica che darà la possibilità a turisti e visitatori di conoscere le culture locali e non solo, valorizzando e sostenendo, in questo periodo particolare, il lavoro dei tanti ristoratori del territorio.

“Stragusto” è un'iniziativa organizzata da Trapani Welcome in collaborazione con la Pro Loco Trapani Centro, il Centro di cultura gastronomica Nuara-Cooksicily e con il patrocinio del Comune di Trapani.

Per conoscere il programma e per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito qui. Per info si può chiamare il 3402427212.

