Esce domani il videoclip della giovane cantante trapanese Carmen Ferreri

Uscirà domani il videoclip ufficiale di “Galileo” il nuovo singolo di Carmen Ferreri già disponibile su Spotify, iTunes e tutte le principali piattaforme digitali per Iris Flower, distribuito da Believe.

Si tratta di un motivo che si inserisce nelle caratteristiche della nuova Carmen con sonorità, riferimenti e stile melodico provenienti dal mediterraneo che si miscelano con elementi contemporanei di respiro internazionale, grazie alla produzione curata da Giulio Nenna e Andrea DB Debernardi.

Praticamente una nuova luce alla tradizione musicale con cui la giovane artista trapanese è cresciuta. Il motivo si basa su una storia d’amore estiva: un ragazzo, Galileo, rincorre una ragazza, cercando di conquistarla in ogni modo, senza riuscire nell’impresa. La ragazza ha nessuna intenzione di darla vinta e si concentra sul mare, figurato e reale, di possibilità che il mondo ha da offrirle. In primo piano la “sicilianità”: i colori e il calore che avvolgono l’immaginario di un’estate siciliana. Il brano è la trasposizione moderna della leggenda delle “teste di moro” con seduzione, gelosia, chimica e sulla sensualità che può portare alla pazzia in una notte d’estate. Ogni tanto è bello perdere il controllo.

