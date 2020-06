Pantelleria conquista le Cinque Vele: tra le 15 località italiane in cui andare in vacanza

Pantelleria conquista del Cinque Vele di Touring Club Italiano e Legambiente e si colloca tra le 15 località italiane in cui trascorrere le vacanze legate all'ambiente, alla natura incontaminata ma anche tra eccellenze enogastronomiche e luoghi d’arte.

Pantelleria è l'unica tappa siciliana ad entrare nella classifica che vede al primo posto il comprensorio sardo di Baunei, seguito dalla Maremma Toscana guidata dal Comune di Castiglion della Pescaia (2 posto), dal litorale di Chia con il Comune di Domus de Maria sempre in Sardegna (3 posto), il comprensorio campano del Cilento Antico guidato dal Comune di Pollica (4 posto) e ancora quello della Costa d'Argento e l'Isola del Giglio guidato dal Comune di Isola del Giglio (5 posto).

La Sardegna è la regione con più località premiate, ben cinque, seguita da Puglia con 3 comprensori a cinque vele, Campania con due, e Liguria (Cinque Terre) e Sicilia, appunto, con Pantelleria.

Pantelleria è stata scelta per la sua ricchezza in termini di biodiversità ed esperienze da vivere. Non solo mare, quindi, ma anche trekking, bike e wellness naturalistico. Il consiglio di Vacanze Italiane è quello di percorrere a piedi i sentieri della Montagna Grande, di Monte Gibele, fino al lago di Venere e poi giù verso la costa, alla scoperta delle calette più nascoste mai troppo affollate, dove predominano i contrasti della pietra lavica e del mare.

Un trekking che porta alla scoperta dei piccoli borghi, come Bugeber, e segue il profilo del paesaggio quasi completamente votato all’agricoltura e alla coltivazione della vite ad alberello, Patrimonio Unesco dell’isola. Elementi integranti di quel Turismo Esperenziale che l’Ente Parco Nazionale ha già reso possibile attraverso i Virtual Tour dell’isola che, arricchiti di contenuti suggestivi e realistici come la voce dei protagonisti dell’isola e foto in dettaglio, sono capaci di anticipare l’esperienza di viaggio.

© Riproduzione riservata