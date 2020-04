Festa "a distanza" a Castellammare, nonno Domenico compie 100 anni

Festa, seppur a distanza, a Castellammare del Golfo per nonno Domenico Barone che compie cento anni. Nonno Domenico, vedovo dal 2005 è perfettamente in forma, è stato un imprenditore agricolo ed ha avuto tre figli, Francesco, Liliana e Antonino, quest’ultimo purtroppo non più in vita. Ha due nipoti ed un pronipote

«Domenico Barone è il nostro secondo concittadino che compie 100 anni in questo periodo di grande emergenza a causa del coronavirus ed anche lui diventa un grande esempio di forza e tenacia. A nonno Domenico, perfettamente in forma e che addirittura accudisce la figlia, giunga l’abbraccio dell’amministrazione e di tutta la comunità di Castellammare. L’emergenza coronavirus non ci consente di festeggiare da vicino i cento anni del nostro concittadino Domenico –dice il sindaco Nicolò Rizzo- ma siamo certi che il nostro affetto gli arriverà ugualmente. Come Domenico Barone si possono affrontare grandi sofferenze, guerre, pandemie e rinascere ogni volta, sempre più forti. Il nostro augurio di serenità e tanta salute a Domenico Barone ed ai suoi familiari ai quali consegneremo successivamente la targa ricordo preparata».

© Riproduzione riservata