Solidarietà su due ruote, il club motociclisti di Trapani dona cibo e mascherine

La moto come stile di vita, il cuore grande per chi in questo momento è in difficoltà. Il gruppo STT Sezione Triumph Trapani ha raccolto 7.547 euro attraverso il portale GoFundMe.com per l'acquisto di un ventilatore polmonare per l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani ma non solo.

I soldi erano stati stanziati dai motociclisti per una vacanza che, però, è sfumata a causa dell'epidemia in corso. Successivamente altri amici si sono uniti e l'obiettivo è stato raggiunto. Il ventilatore polmonare è stato acquistato e consegnato e con i fondi rimasti il gruppo di motociclisti ha acquistato più di 15 kit mono uso per il respiratore, alcuni dispositivi di protezione individuale (mascherine, tute, visiere, guanti, cuffie, calzari) destinati al personale sanitario e viveri per la Croce Rossa Italiana che poi li distribuirà ai più bisognosi.

Il gruppo STT Sezione Triumph Trapani ha incassato i ringraziamenti del primario dell'Unità operativa complessa di Radiologia Ignazio Bacile.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

