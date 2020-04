Carmen Ferreri torna con "Cefalù", disponibile su tutte le piattaforme digitali

Da oggi torna Carmen Ferreri o semplicemente Carmen, la giovane cantante trapanese con il nuovo singolo che s’intitola “Cefalù", disponibile su Spotify, iTunes e tutte le principali piattaforme digitali per Iris Flower, distribuito da Believe.

Il nuovo lavoro dell’artista che ha partecipato con notevole successo alla diciassettesima edizione del talent show “Amici” di Maria de Filippi, arriva dopo un silenzio di quasi un anno e segna un cambiamento radicale. Interessanti sono i riferimenti alla tradizione musicale siciliana, come il suono del mandolino, con una rilettura in una chiave moderna, influenzata dalla scena urban, con una rivisitazione inedita e interessante che prende ispirazione anche dalla scena internazionale.

Con "Cefalù" la nuova Carmen esprime il lavoro di ricerca fatto su se stessa e per la prima volta decide di farlo non assumendo esclusivamente il ruolo di interprete ma curando la parte di autore del brano in prima persona. Il motivo è prodotto da Icona Boi, Andrea Debernardi e Giulio Nenna. Per la cantautrice questa trasformazione in musica “rappresenta il riassunto perfetto di un anno di lavoro e di cambiamento, in cui passione, rabbia, voglia di evasione e nostalgia di casa si sono mescolati in un unico grande sentimento.

Sono passati mesi durante i quali ho apprezzato il silenzio e persino il dolore, ritrovando la spinta e la consapevolezza che cercavo per poter essere senza limiti la vera Carmen. Il "sangue rosso e blu" di "Cefalù" sono il fuoco e il mare che mi porto dentro, la mia identità, che mi ha permesso di assorbire durante i periodi di scrittura a Milano ogni influenza esterna, senza mai perdere me stessa ma, anzi, rafforzandomi”, ha dichiarato Carmen.

