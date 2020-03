Pantelleria, anche i vip si mobilitano per salvare il punto nascita

Mobilitazione a Pantelleria contro la chiusura del punto nascita non solo della politica ma anche dei vip. «Sono indignata per la rinnovata chiusura del punto nascita di Pantelleria - così ha scritto al giornale Pantelleria Internet la principessa Silvia di Savoia Aosta, moglie del Duca Amedeo -. È veramente vergognoso che non si voglia capire la differenza tra la terraferma ed un'isola lontana dalla terraferma, spesso isolata e costringere le future mamme ad uno stress fatto di partenze, spese, problemi enormi di tutti i generi (a chi lasciare eventuali altri bambini o anziani di casa, chi paga l'alloggio in terraferma, chi accompagna la futura mamma e, soprattutto partire in questi periodi di epidemia). Fosse anche per una nascita all'anno - ha continuato Silvia Di Savoia - deve essere possibile partorire sull'isola».

«Ancora una volta a Pantelleria si torna a parlare della chiusura del punto nascita, che aggrava la condizione già disagiata delle isole minori» Così si è espresso Fausto Raciti, deputato PD. «Seguiremo insieme al Circolo del Pd di Pantelleria - continua Raciti - l'evolversi della vicenda, mettendo in campo tutte le soluzioni affinché ne venga scongiurata la chiusura che costringerebbe le donne dell'isola a trasferirsi per gli ultimi mesi di gravidanza».

Organizzato dal Partito Democratico si è tenuto, intanto, un incontro al quale hanno partecipato gli esponenti dei Movimenti Scegli Pantelleria, Pantelleria Popolare e Diventerà Bellissima, del Partito Politico Forza Italia e il consigliere Comunale di minoranza Giuseppe Palermo della Lega per Salvini.

