Brano dei Modà con la lingua dei segni: la marsalese Valentina Alagna alla Corrida di Carlo Conti

Riparte stasera una nuova edizione della Corrida di Carlo Conti. E in questa prima puntata ci sarà anche una siciliana. La 32enne marsalese Valentina Alagna parteciperà al talent show più famoso e divertente d'Italia, passato da Canale 5 a Rai 1 nel 2018. Alagna proporrà un brano dei Modà cantato con la lingua dei segni.

Ma la giovane marsalese non è nuova alla "Corrida". Valentina Alagna ha infatti partecipato a due edizioni locali proprio nel suo paese organizzate dai cabarettisti Enzo Amato e Nicola Anastasi. Esibizioni di successo accompagnate ogni volta da una pioggia di applausi.

La Corrida per Valentina Alagna sarà una buona occasione per mettere in scena il suo grande talento davanti a tutta l'Italia cercando anche di far conoscere il valore della lingua dei segni. Sarà la terza marsalese a partecipare al programma condotto da Carlo Conti, prima di lei hanno partecipato Maria Stallone e Stefano Ragona.

Tutto pronto negli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma per la terza edizione della Corrida. La trasmissione andrà in onda in prima serata a partire dalle 21.25).

