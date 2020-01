VinciCasa, ad Alcamo giocatore centra il 5 e vince 500mila euro

La fortuna bacia Alcamo. Un giocatore ha centrato il "5" al VinciCasa nell'estrazione di ieri sera, con schedina 1 Pannello. Il fortunato o la fortunata si è aggiudicato 500mila euro divisi in 200mila euro corrisposti subito in denaro, da utilizzare come preferisce, senza vincoli, e 300mila euro da dedicare all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

La vincita è stata registrata alla Tabaccheria Battaglia, in via Piano Santa Maria 73. "La nostra attività si trova vicino la piazza centrale di Alcamo, una cittadina di circa 45mila abitanti, provincia di Trapani. Essendo nella zona centrale, la nostra clientela è vasta, ma costituita perlopiù da gente del posto che frequenta abitualmente la tabaccheria", commenta la titolare Crocefissa Sabrina Battaglia.

Riferendosi a vincite precedenti realizzate nell’attività siciliana, "la settimana scorsa sono stati vinti circa 2.700 euro al Superenalotto – afferma la titolare – ma questa è decisamente una delle vincite più rilevanti degli ultimi tempi realizzate nella nostra attività. Auguro al fortunato vincitore tanta altra fortuna e di godersi al meglio il premio!", conclude.

La combinazione vincente di ieri, domenica 26 gennaio 2020 è: 6, 14, 19, 27, 35.

VinciCasa è un gioco che mette in palio una casa più 200mila euro subito. Vince chi riesce a indovinare 5 numeri su 40. Se si indovinano tutti i numeri estratti si vince fino a 500mila euro, 300mila euro per l'acquisto di una o più case e 200mila in denaro.

