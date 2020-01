Intesa tra l'Asp Trapani e la Bonino Pulejo per l'ospedale di Salemi

Ridurre la mobilità passiva extraregionale, investire in nuove tecnologie per la riabilitazione, sviluppare un modello organizzativo-gestionale innovativo e riproducibile di rete nell’ambito della riabilitazione avanzata, sono alcuni degli obiettivi al centro di un protocollo d’intesa fra l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro Neurolesi (IRCCS) "Bonino - Pulejo", definito nei giorni scorsi.

L’accordo, che costituisce l'estensione di una convenzione del 2016, prevede, tra le altre cose, l’attivazione da parte dell’IRCCS di 10 posti letto SUAP (Sub Unità di Accoglienza Permanente) assegnati all’Asp, presso l'ospedale Vittorio Emanuele III di Salemi, entro i primi sei mesi del 2020 e la relativa formazione del personale in servizio nell’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione oltre alla possibilità per il personale aziendale dell’Asp di Trapani di utilizzare tecnologie robotiche per l’effettuazione di prestazioni ambulatoriali.

