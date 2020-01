Capodanno, bagno nell'acqua gelida a Tre Fontane

Tradizionale bagno di Capodanno, ieri mattina, nelle acque di Tre Fontane, per il gruppo di sportivi «Stanchi ma...non troppo», che per il quarto anno consecutivo hanno scelto l'inizio dell'anno per il primo bagno a Tre Fontane. A

tuffarsi in acqua sono stati: i campobellesi Vito Fazzuni, Marco Bascio, Michele Lombardo, Giacomo Luppino, Enzo Abbate, Antonino Vaiana, Filippo Palermo, Pietro Marino e Giampiero Lanza; e ancora il castelvetranese Vincenzo Basiricò, Dado Chimieri di Levanzo, Vincenzo Nicolello e Aurelio Hyerace, originari di Ferrara e in vacanza nella frazione di Tre Fontane.

Ad assistere al tuffo è stato presente anche il sindaco Giuseppe Castiglione che, poi, con gli sportivi ha brindato al nuovo anno.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

