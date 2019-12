Vino, un week end alla scoperta della Doc Salaparuta e del suo territorio

Un fine settimana dedicato a Salaparuta, alla sua Doc, al territorio e alla musica. Due giorni, organizzati dal consorzio Doc Salaparuta, nel corso dei quali sarà possibile andare in giro per le vigne e le cantine del territorio “capitale” della denominazione nata nel 2006. Si parte sabato 14 dicembre alle 14,30 nell’aula consiliare di Salaparuta con la tavola rotonda “Il futuro della Doc Salaparuta: proposte per il rilancio del brand territoriale”.

Alle 13 degustazione dei prodotti tipici ai vini delle aziende del Consorzio di Tutela Salaparuta Doc e a seguire visita in alcune cantine. Nel pomeriggio apertura del Villaggio enogastronomico nell’auditorium Nick La Rocca e in serata spazio alla musica con il concerto “Nanà Tributo Louis Prima”.

Domenica 15 dicembre si apre (alle 10) con una tavola rotonda sulla “Storia vitivinicola di Salaparuta”. Alle 13 prevista una degustazione dei prodotti tipici locali abbinati ai vini delle aziende aderenti al Consorzio di Tutela Salaparuta Doc; alle 14.30 visita in cantina.

Alle 16.30 cooking show organizzato dalla Federazione Cuochi Trapanesi: Il cous-cous a base carne (su prenotazione). E in serata cabaret con Sasà Salvaggio. (il programma nel dettaglio in allegato).

© Riproduzione riservata