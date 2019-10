Trapani, tutti in spiaggia per il "Festival degli Aquiloni"

Grande successo per la prima edizione del «Festival degli Aquiloni - Emozioni a naso in su!». Se nei primi giorni

il maltempo ha tolto un po’ di emozione, ieri mattina numerosissimi cittadini di Trapani ed Erice hanno affollato la spiaggia del lungomare Dante Alighieri per questo colorato show.

Il programma ha previsto il volo libero di aquiloni acrobatici, statici e multiformi, oltre alla presentazione e alla descrizione di aquiloni particolari al pubblico presente. Numerose le attività collaterali per i tre giorni. Dalle ore 10 e 30 alle ore 17 e 30 si sono svolti i laboratori didattici per la costruzione di aquiloni, giardini del vento, animazione, trucca bimbi, passeggiate free in bici, foto contest.

Gli appassionati di fotografia hanno potuto «catturare» gli istanti più belli della manifestazione e partecipando al «Challenge Instagram», utilizzando l’hashtag ufficiale della manifestazione #ericevola2019. La manifestazione è stata organizzata dalle associazioni culturali «Sensi Creativi» e «Trapani Eventi».

