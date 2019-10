Grande festa a Trapani: la "signorina" Rosa compie 100 anni

Si è presentata alla festa per i suoi 100 anni con un elegante abito dai colori beige e blu e una collana a più fili. Così Rosa Grammatico, nata il 16 ottobre del 1919, nubile, ha accolto i parenti nella struttura “Nonno Sprint” di via Tunisi a Trapani, dove si trova ospite.

Il sindaco Giacomo Tranchida le ha donato una pergamena augurale e Rosa, con stupore, ha esclamato “Nentirimeno”, tra l’ilarità generale. Ultima di tre sorelle e due fratelli, nacque ad Erice in zona Matrice. Poi è vissuta a Trapani in via dei Mulini. Il papà era un bravo calzolaio, la mamma morì a 104 anni.

A festeggiarla i nipoti Rosalba, Rosa, Giovanni, Floriana (Leonardo e Giovanni, il più anziano, vivono a Milano) e i pronipoti Peppe, Francesco, Marianna, Enza, Daniele, Rossella, Federica, Desirè, Tonino e Claudia. Grande euforia al taglio della gustosa torta a base di crema al limone e fragoline, accompagnata dal tradizionale calice di spumante. Poi tanti doni.

Tutto lo staff della residenza protetta “Nonno Sprint”, a cominciare dalle titolari Rosanna Cucciardi e Marta Di Giovanni, si è prodigato per la buona riuscita della festa, ben lieto di prendersi cura di un’ospite così longeva.

