Nonna Anna festeggia 100 anni, grande festa a Pantelleria

Auguri a nonna Anna per i suoi 100 anni. Circondata dai suoi affetti - il figlio Lorenzo, la nuova Marina e i nipoti - Anna Pavia ha festeggiato il suo compleanno, ricordando i tempi che furono.

“Ho fatto per un po’ di anni la commerciante, avevo un negozio di abbigliamento in via Manzoni. Quando sono andata in pensione, ho coltivato la mia passione per l’uncinetto e mi prendevo cura della mia famiglia".

