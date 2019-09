Il trapanese Toscano giudice alla Champions Barber Cup

Il noto parrucchiere trapanese Gaspare Toscano è stato scelto per ricoprire il ruolo di commissario di pedana per la prima edizione nazionale del «Champions Barber Cup».

Oggi e domani infatti, ad Ostia Antica, prende il via il primo campionato a squadre per barbieri al mondo, che vedrà enti diverse squadre esibirsi in sei diversi stili di gara, sotto il controllo di arbitri e giudici che, alla fine della competizione, dovranno scegliere la squadra vincitrice. Gaspare Toscano, del salone Coppola Parrucchieri di Trapani, sarà uno dei nove commissari scelti per il campionato.

All'insegna dello slogan «È ora di riscrivere la storia», saranno 204 i parrucchieri partecipanti al campionato che si misureranno nel mondo della cultura dell’hair-style. Dalla Sicilia saranno sei le squadre in gara.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

