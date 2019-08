Pantelleria Doc Festival: vino e degustazioni sull'isola

Al via la seconda edizione del Pantelleria DOC Festival, organizzato dal Consorzio Pantelleria Doc, presieduto da Benedetto Renda, in programma sull'isola dal 5 all’8 settembre. Nel pieno della stagione della vendemmia - che qui si traduce in quell'uva Zibibbo con cui le diverse aziende locali producono il celebre vino dolce Passito - il Festival svela l’isola, la bontà della sua tradizione enogastronomica, le sue bellezze naturali.

Il calendario di appuntamenti si apre giovedì alle 18.30 con le visite in cantina, dove appassionati e visitatori avranno occasione di assistere alla vinificazione delle uve Zibibbo, la cui pratica di coltivazione ad alberello è stata dichiarata nel 2014 Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco. Salvatore Murana, Cantine Pellegrino, Vinisola, Donnafugata, De Bartoli, Fabrizio Basile, Coste Ghirlanda ed Emanuela Bonomo: tutte le aziende del Consorzio racconteranno la propria filosofia produttiva e la viticoltura eroica praticata dai loro contadini impegnati nella raccolta dei preziosi grappoli.

Dalle 19 alle 21, invece, la kermesse propone rendez-vous con l’aperitivo al tramonto. Ogni giorno, una diversa location offrirà una sfumatura di Pantelleria: si comincia giovedì coi capperi e le altre delizie dell’orto di Emanuela Bonomo in contrada Rekhale, per proseguire il venerdì sul lungomare del paese presso il wine bar Il Goloso, con musica dal vivo.

Il sabato e la domenica si ritorna sul versante sud dell’isola, in contrada Scauri, rispettivamente ai Giardini dei Rodo, col gustoso AperitivOlio, e a La Dispensa Pantesca, dove protagonista assoluto sarà la versione locale di una grande perla della cucina mediterranea: il cous-cous. In programma anche quattro appuntamenti con "Degustazioni e Racconti» che, dalle 20 alle 22.30, metteranno al centro i produttori Cantina Basile (contrada Bukkuram), Le Due Palme (contrada Bukkuram) e Salvatore Murana (contrada Mueggen), che intrecceranno le proprie personali storie di Pantelleria al tasting dei loro diversi vini.

Ricco anche il programma di cene-degustazioni pantesche (dalle 21 alle 23).

A partire dalle 23, una volta messi alla prova i migliori piatti degli chef dell’isola, a prendersi finalmente la scena saranno le diverse declinazioni del Passito di Pantelleria.

Sabato invece spazio alla live music tra i suggestivi vigneti della cantina Marco De Bartoli, mentre la domenica, a chiusura della seconda edizione del Pantelleria DOC Festival, appuntamento finale al Giardino Pantesco tra le vigne di Donnafugata.

