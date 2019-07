L'evento Google a Selinunte, ospiti top secret ma potrebbe esserci Obama

The camp 2019, il meeting internazionale organizzato da Google, lunedì prossimo prevede una cena di gala fra i templi di Selinunte, in particolare i templi G ed E. La conferma viene da una nota della direzione del parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, nella quale, senza mai citare l’evento, si dice che la biglietteria del sito lunedì «chiuderà al pubblico alle 12, mentre la chiusura totale è fissata per le 14».

E’ la terza volta che il colosso internazionale sceglie il parco archeologico di Selinunte per la cena di gala: la prima è stata nel 2014 e la seconda lo scorso anno, quando ad intrattenere gli ospiti fu il cantautore, polistrumentista e attore inglese Sting.

Sono giorni che all’interno del sito fervono i lavori per l'allestimento dell’area nella quale sono attesi gli ospiti, tra i quali indiscrezioni indicano anche l’ex presidente Usa Barack Obama. Molti vip alloggiano, come nei precedenti anni, al resort Verdura di Sciacca. Imponenti le misure di sicurezza che si stanno predisponendo per assicurare la privacy agli ospiti della serata di gala.

