Cous Cous Fest, il marsalese Bonomo vince la sfida tra gli chef siciliani

Lo chef marsalese Francesco Bonomo, responsabile di cucina presso l’azienda che produce e distribuisce pasti all’Ospedale di Salemi farà parte della squadra italiana in gara al Campionato del mondo del cous cous che si disputerà in occasione della prossima edizione del Cous Cous Fest, in programma a San Vito Lo Capo dal 20 al 29 settembre.

Bonomo si è aggiudicato, infatti, il Cous Cous World Championship – Selezione Conad 2019, il concorso dedicato agli chef siciliani promosso da Conad, in collaborazione con l’agenzia Feedback, per scoprire e valorizzare nuove promesse della cucina siciliana. Sono stati nove gli chef, selezionati prima sul web e poi sul campo, a sfidarsi in quattro semifinali disputate nei Conad Superstore di Trapani, Modica e Palermo. Lo chef marsalese ha conquistato il palato di una giuria tecnica e una popolare con una ricetta dal titolo “Incanto", un cous cous con zuppa di pesce scorfano, in tutte le sue consistenze, olio d'oliva Nocellara del Belìce, quenelle di scorfano e tartare dello stesso pesce con zeste di limoni Costa Amalfi Igp caramellate e clorofilla di prezzemolo.

“Il cammino di Conad e Cous Cous Fest è cominciato nove anni fa, nel 2010 - ha spiegato Vittorio Troia, direttore generale di Conad Sicilia - . Una collaborazione che nel corso degli anni è cresciuta insieme al festival, andando oltre la semplice sponsorizzazione. Oggi Conad attraverso il Festival si vuole fare portavoce di valori importanti come la multiculturalità, lo spirito di aggregazione ma soprattutto l’attenzione ai territori, alle tradizioni e alle culture locali, propri del nostro modo di fare impresa. Il contest è stata l’occasione per raccontare quanta importanza dedichiamo alla cultura del cibo. Perché il nostro mestiere non è solo quello di vendere ma soprattutto di comprendere e condividere con i clienti la ricchezza di sapori, saperi ed eccellenze che offre il nostro territorio, promuovendo nei punti vendita Conad talenti emergenti della cucina siciliana con ricette che valorizzano il meglio della nostra terra”.

La prossima edizione del festival si svolgerà a San Vito Lo Capo dal 20 al 29 settembre e avrà come slogan “Make cous cous not walls”. Saranno dieci giorni tra degustazioni, sfide di cucina, cooking show, concerti e spettacoli all’insegna dello scambio e del dialogo tra i popoli attraverso il cous cous.

Anche quest’anno Conad sarà tra i main sponsor del festival, con tante attività in un’area nuova dedicata ad un viaggio alla scoperta della cultura del cibo, la Casa del cous cous “Sapori e dintorni del Mediterraneo”. In programma le master cooking class, dedicate agli appassionati di cucina, in cui grandi chef mostreranno al pubblico come preparare tante fantastiche ricette e, tra le novità, le Kids Master Class, lezioni di cucina per i bambini di 10-11 anni che prepareranno insieme a grandi chef una sana merenda, per promuovere la corretta alimentazione.

